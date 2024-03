Mastering digital, seminari gratuiti per accompagnare le imprese nella transizione digitale

Si inizierà il prossimo 26 marzo con un calendario davvero fitto di appuntamenti che accompagnerà le imprese fino al 19 giugno in un percorso di affiancamento nel mondo digitale. La creazione di un sito web, l’approccio ai principali social, l’e-commerce, cybersecurity e sicurezza aziendale, i sistemi digitali di pagamento e come conquistare la fiducia degli utenti; questi alcuni degli approfondimenti che la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia propone attraverso una serie di seminari gratuiti rivolti agli imprenditori, ma non solo.

Una ricca “cassetta degli attrezzi” di cui le imprese sono chiamate a dotarsi per affrontare con preparazione il processo di transizione digitale. L’iniziativa dal titolo “Mastering Digital: formazione gratuita per il business del futuro” è realizzata con la collaborazione del Punto Impresa Digitale e con il supporto dell’Azienda Speciale Promocalabriacentro e del Comitato per l’Imprenditorialità Femminile.

Si tratta di dieci seminari formativi, ognuno dei quali sarà incentrato su uno specifico argomento allo scopo di supportare la digitalizzazione delle imprese. La partecipazione è aperta a imprenditori, liberi professionisti, dirigenti, tirocinanti, disoccupati o inoccupati allo scopo di acquisire competenze in ambito tecnologico e digitale, conoscenze utili ad approcciarsi in maniera adeguata ad un mercato in continua evoluzione.

I seminari si inseriscono nell’ambito del progetto “Eccellenze in Digitale”, frutto della collaborazione tra Unioncamere, Google e Camere di Commercio. A partire dal 2020, grazie al supporto di Google.org, si è focalizzato sugli strumenti e competenze digitali allo scopo di accrescere la competitività degli individui nel mondo del lavoro e delle aziende sul mercato.