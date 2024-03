Autonomia differenziata. Bosco, Palaia, Buccolieri e M. Costanzo alla manifestazione di ieri contro il DDL Calderoli

Il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, insieme al consigliere comunali Gregorio Buccolieri, e alle consigliere comunali Daniela Palaia e Manuela Costanzo, hanno partecipato alla alla manifestazione “Nun ce scassate ‘o Paese! Fermiamo il DDL Calderoli”, che si è tenuta ieri a Napoli.

Un “no” secco, dunque, all’Autonomia differenziata che spacca il Paese in tanti piccoli staterelli, dove a farne le spese sono soprattutto le regioni del sud.

“La nostra partecipazione – che si inserisce in un percorso regionale avviato nei mesi scorsi dal sindaco Nicola Fiorita e che vede la consigliera Palaia referente per la Calabria del “NOAD – Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata- evidenzia l’urgente necessità di affrontare le crescenti disuguaglianze che minacciano di frammentare ancora di più il nostro Paese, specialmente penalizzando il Sud in settori vitali quali l’istruzione e la sanità. Questo disegno di legge, infatti, rischia di amplificare le già marcate disparità territoriali, mettendo in pericolo l’accesso ai servizi essenziali.

Conferendo alle Regioni poteri eccessivamente ampi in materia legislativa, gestionale ed amministrativa, l’Autonomia Differenziata proposta rappresenta una seria minaccia all’unità giuridica, territoriale e culturale dell’Italia. Conseguenze, quindi, non astratte, ma riversate nei confronti dei cittadini che dovranno scontare gli effetti di un disegno di legge ingiusto e inaccettabile”.