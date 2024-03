Incontro del Circolo Catanzaro 1871

Si è svolto, come previsto, un importante incontro fra gli iscritti del Circolo Catanzaro 1871, presieduto dal Notaio Paola Gualtieri ed i rappresentanti del Movimento, presenti alcune Associazioni del catanzarese.

Ha introdotto la discussione l’arch. Teresa Gualtieri, Presidente Nazionale dell’UNESCO, che ha mostrato alcune immagini del territorio dell’Istimo con le città che potrebbero costituire il nucleo fondante dell’Area Urbana Catanzaro-Lamezia Terme, di circa 250.000 abitanti, con l’indicazione sintetica per ciascuna di esse di caratteristiche storiche, patrimonio culturale, materiale e immateriale ( dati tratti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro alla cui elaborazione ha partecipato).

L’arch. Gualtieri ha sostenuto che la parola d’ordine del Movimento dovrà essere fare rete e costruire intrecci di rete fra le Comunità…processo non facile, perché finora ostacolato da campanilismo, interessi particolari e localistici senza prospettive al di fuori dei propri confini.

Tutti Comuni che hanno aderito al Movimento hanno storie ambientali ed umane diverse fra loro, ma hanno radici comuni che, nella loro diversità, possono generare l’equilibrio delle parti e fare unità.

Per il raggiungimento dell’obiettivo occorre un’azione corale che, attraverso la conoscenza diffusa dei

luoghi e della loro storia, costruisca Comunità d’eredità orgogliose di appartenere a quel territorio.

Sono intervenuti Piero Amato e Mario Tassone che hanno motivato del perché della nascita del Movimento e della grande partecipazione di quasi 400 aderenti (associazioni, ordini professionali, Sindaci ed amministratori regionali, provinciali e comunali, gruppi giovanili ed universitari ecc. ecc.).

Hanno ringraziato il Circolo per la riunione per l’importante ruolo che svolge sul territorio e per i rapporti che mantiene con molte Associazioni. Incontro rilevante per lo scopo del Movimento, che è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni per il rilancio della prospettiva dello sviluppo dell’AREA URBANA CATANZARO-LAMEZIA TERME, che richiede un impegno da parte di tutti, per emarginare qualunque rigurgito campanilistico, che non ha alcuna giustificazione rispetto al sottosviluppo che viviamo.

Sono intervenuti: Roberta Porcelli, Presidente ANDE di CZ ( già aderenti Marisa Fagà, ANDE nazionale e Mariannina Scaramuzzino ANDE di L.T.) che ha comunicato l’adesione delle socie: Jole Le Pera-Maria Stella Franco-Marianna Fabiani- Maria Rosaria Celeste- Maria Francesca Cosco e Maria Antonia Merante e successivamente Francesco Bianco, Presidente Antica Congrega Tre Colli -CZ, Elena Bova, Presidente Italia Nostra di CZ per sottolineare l’importanza dell’iniziativa e confermare la loro convinta adesione al Movimento.