“Pesce e Vino a San Martino”, il vicesindaco Giusy Iemma: “Evento supportato dal Comune di Catanzaro per promuove il mare tutto l’anno”

Tre giorni di buona cucina tradizionale, di musica e incontri che avranno come filo conduttore il pescato dello Jonio e “il nettare degli Dei”. In piazza Dogana, nel quartiere Lido, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre si terrà “Pesce e Vino a San Martino, il festival degli antichi sapori”, evento fortemente voluto e patrocinato dall’amministrazione comunale. Un’occasione per celebrare l’estate di San Martino, ovvero il periodo autunnale in cui, dopo i primi freddi, si verificano sovente condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore così da rendere piacevole il tempo trascorso all’aperto. Dalle ore 18.30 in poi, nell’area adiacente il lungomare e nelle vie limitrofe, saranno allestiti diversi stand enogastronomici che faranno degustare le prelibatezze del mar Jonio, abbinate con il pregiato vino locale delle principali cantine calabresi. Il tutto accompagnato da spettacoli, animazioni a tema e convegni sull’importanza del comparto pesca.

“Un programma che il Comune di Catanzaro, nell’ambito delle politiche del mare, ha inteso supportare con la filiera istituzionale del Flag Jonio2 e della Regione Calabria – che ha investito risorse in questo progetto – e con la collaborazione dell’associazione Vista mare, dei ristoratori, degli operatori commerciali e della cooperativa dei pescatori del quartiere marinaro”, commenta la vicesindaco Giusy Iemma. “Un appuntamento che rientra all’interno del calendario delle iniziative promosse per celebrare la Bandiera Blu assegnata al Capoluogo di Regione dalla FEE Italia. La volontà è quella di proseguire l’impegno lungo il solco della valorizzazione della risorsa mare e di tutte le eccellenze che vi ruotano intorno. In tal senso, il patrimonio enogastronomico del territorio rappresenta un forte elemento di attrazione e di identità attorno a cui costruire opportunità di promozione, puntando alla destagionalizzazione dei flussi turistici e all’ampliamento dell’offerta di eventi. L’amministrazione è al fianco di operatori e realtà che intendono sposare questo obiettivo per contribuire insieme alla crescita del Capoluogo”.