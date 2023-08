Soverato, perde in mare la sedia a rotelle: sub in immersione la recuperano a 65 metri di profondità

Aveva perso il controllo della sedia a rotelle attrezzata per la spiaggia, che era poi sprofondata in mare in pochi istanti.

Un episodio sfortunato, quanto difficile da accettare per una giovane disabile in vacanza a Soverato, sulla costa ionica del Catanzarese.

Pochi giorni dopo, pero’, la felice scoperta: un gruppo di sub esperti, guidati dal luogotenente dei carabinieri Luigi Morello, comandante della Sezione Radiomobile della compagnia di Soverato, e’ riuscito a recuperare la sedia grazie a una immersione a oltre 65 metri di profondita’, dove il presidio sanitario e’ stato individuato, recuperato e portato a galla.

La storia a lieto fine e’ stata resa nota dall’Arma. Assieme al luogotenente Morello hanno partecipato al recupero Franco Lobello, Antonio Pristera’ (dell’associazione Sthealt Divers) e Massimiliano Salvatori, a sua volta con un passato da ausiliario nei Carabinieri.

Durante le attivita’ subacquee il personale della Guardia Costiera del locale Ufficio Circondariale Marittimo ha presidiato l’area di ricerca con un mezzo nautico, garantendo il recupero della carrozzina dopo la riemersione. La consegna della sedia per disabili e’ avvenuta negli uffici della compagnia di Soverato, tra l’emozione generale e i ringraziamenti della giovane.