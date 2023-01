Catanzaro: l’assessore Lazzaro e il presidente Bosco incontrano i cittadini del quartiere Aranceto

L’assessore alle Politiche Sociali, Venturino Lazzaro, e il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, hanno incontrato una delegazione di cittadini del quartiere Aranceto. L’iniziativa è servita ad ascoltare le istanze di chi vive quotidianamente le difficoltà della zona a sud della città, con particolare attenzione ai servizi primari come il trasporto, la rete fognaria, il servizio idrico, la raccolta dei rifiuti.

Tra i partecipanti anche la testimonianza di una cooperativa sociale che, insieme alla Sieco, in questi mesi ha lavorato a un progetto finalizzato a educare e vigilare sulla corretta separazione dei rifiuti per le famiglie residenti in viale Isonzo e via Teano-Aranceto. Un esperimento ben riuscito che ha offerto un’occasione lavorativa a due ragazzi del quartiere che hanno potuto cimentarsi nella cura dell’ambiente e la valorizzazione del quartiere che abitano.

Durante l’incontro, l’assessore e il presidente del Consiglio Comunale hanno iniziato a pianificare nuovi momenti di ascolto e raccordo tra cittadini e istituzioni, per poi studiare soluzioni condivise e funzionali alla vita delle persone. “Siamo certi che ci sia un elemento che più di tutto serve nell’azione politica: la presenza sui territori, nei luoghi. Nessun cittadino deve mai sentirsi abbandonato da chi governa, perché questo significherebbe la peggiore sconfitta. Attraverso il dialogo siamo convinti che riusciremo a creare nuove possibilità di crescita e sviluppo. La politica non può più permettersi di adottare decisioni calate dall’alto ma deve ascoltare e poi tramutare in azioni concrete le idee e i progetti”, hanno dichiarato Lazzaro e Bosco.