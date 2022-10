Wanda Ferro sottosegretario, le congratulazioni della Camera di Commercio di Catanzaro

L’Ente camerale catanzarese si aggiunge alle molteplici voci che si congratulano con l’on. Wanda Ferro per l’incarico appena conferitole dal Governo Meloni: «Giungano all’on. Ferro i più sentiti auguri di buon lavoro e le più sincere congratulazioni per la prestigiosa nomina a sottosegretario al Ministero dell’Interno – si legge in una nota della Camera di Commercio di Catanzaro firmata dal Commissario straordinario dell’Ente, Daniele Rossi, e dal segretario generale, Bruno Calvetta -. L’importante incarico che le è stato appena affidato rappresenta la certificazione della qualità del percorso politico fin qui seguito dall’on. Ferro. Al contempo, per la Calabria, ma soprattutto per la città di Catanzaro, la nomina assume particolare rilievo nell’ottica dell’esigenza di un’attenzione particolare tanto richiesta dal territorio. L’on. Ferro, infatti, grazie all’esperienza maturata nell’amministrare e rappresentare politicamente la provincia di Catanzaro e quella di Vibo Valentia ha dalla sua le competenze giuste per garantire all’area centrale della Calabria la tutela e la valorizzazione che essa merita. Nella prospettiva dell’ormai prossimo accorpamento tra Enti camerali che darà vita alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, inoltre, la sottosegretaria Ferro sarà il fondamentale riferimento politico nazionale di cui si sentiva la necessità».