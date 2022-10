Sparatoria a Catanzaro, la Prefettura potenzia i controlli nella zona Sud

L’impiego straordinario di pattuglie della Polizia e dei Carabinieri nell’area sud di Catanzaro è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito oggi in Prefettura per fare il punto dopo la sparatoria che sabato scorso ha provocato il ferimento di tre persone in viale Isonzo, nel quartiere Pistoia, l’area a più alta densità criminale del capoluogo calabrese, in una zona prossima a quella in cui si e’ verificato il rogo che poche ore prima aveva causato la morte di tre fratelli.

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e il presidente della Provincia, Amedeo Mormile.

“La problematica della sicurezza del quartier Pistoia – si legge in una nota della Prefettura di Catanzaro – è da sempre all’attenzione delle forze dell’ordine con mirati e specifici servizi che hanno consentito di raggiungere, anche recentemente, importanti risultati investigativi, culminati poi in operazioni di polizia. E’ stato quindi disposto, a conclusione dei lavori del consesso, un ulteriore rafforzamento delle misure di controllo del territorio, anche mediante l’impiego straordinario di pattuglie della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, teso a innalzare il livello di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.