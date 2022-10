Sparatoria in strada, terrore nel quartiere sud di Catanzaro: oltre 10 colpi esplosi, 3 i feriti

Una sparatoria e’ avvenuta in serata a Catanzaro, nel quartiere di viale Isonzo, non lontano dal luogo della tragedia che la scorsa notte ha fatto registrare la morte di tre fratelli per un rogo divampato nella loro abitazione. Secondo le informazioni che trapelano, la sparatoria e’ avvenuta in strada e avrebbe coinvolto esponenti della comunita’ rom che, in maniera stanziale, vivono nel quartiere. I primi accertamenti avrebbero permesso di accertare almeno un ferito, trasportato in ospedale, ma sono in corso ulteriori indagini dal momento che subito dopo il fatto la gente presente si e’ dileguata. Sono stati attimi di grande terrore, come raccontato da alcuni testimoni che si trovavano in zona in quel momento. Polizia di Stato e Carabinieri, presenti per garantire l’ordine pubblico e avviare le indagini necessarie, stanno presidiando il quartiere per prevenire possibili ritorsioni e nuovi momenti di tensione in un quartiere da sempre molto esposto ad episodi criminali.

In un secondo momento è stato possibile attestare il numero dei feriti a 3 nomadi. Sulle loro condizioni al momento non ci sono notizie. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un distributore di benzina. Oltre dieci i colpi esplosi e tre i feriti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono tutt’ora presenti gli agenti della Squadra Mobile – che hanno avviato le indagini – e che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto e sono al lavoro per mantenere l’ordine pubblico dopo le scene di rabbia che si sono verificate sul luogo della sparatoria.