Spara al vicino ferendolo gravemente, arrestato nel Catanzarese 64enne

Ha sparato al vicino dopo averlo accusato di averli avvelenato i cani. E’ successo a Miglierina, nel Catanzarese. Il protagonista è un 64enne, accusato di tentato omicidio, arrestato dai Carabinieri, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Il 64enne, dopo una lite, ha sparato alla vittima, un 63enne, diversi colpi con un fucile detenuto legalmente per poi darsi alla fuga.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro dove si trova tuttora in gravi condizioni per le ferite riportate. Le ricerche, effettuate dai militari della Compagnia di Catanzaro nei terreni e nelle abitazioni in uso all’uomo hanno spinto il 64enne a costituirsi nella stazione di Marcellinara confessando. L’uomo, anche a seguito delle altre attività investigative effettuate tra cui il rinvenimento e sequestro dell’arma utilizzata per l’atto criminoso, è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio e condotto nella casa circondariale di Catanzaro.