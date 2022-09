Sanità, la Pediatria Universitaria torna al Policlinico di Catanzaro. Il Direttore dell’U.O. Daniela Concolino: “Traguardo epocale”

– di Gaia Serena Ferrara

Sant’Agostino diceva: “Le parole insegnano, ma gli esempi trascinano”.

E’ la citazione con cui, Vincenzo La Regina ha accompagnato il suo intervento all’apertura della Conferenza di inaugurazione del nuovo reparto di Pediatria universitaria al Policlinico di Catanzaro.

Il Commissario straordinario della A.O.U di Materdomini ha infatti esordito spiegando che operando all’unisono, e insieme, si possono realizzare progetti importanti che siano esempi positivi per la Regione: “L’entusiasmo che vediamo oggi è certamente il segno di un’inversione di tendenza.”

Dopo anni di convivenza e di condivisione degli spazi all’interno dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, da oggi il reparto pediatrico ha trovato finalmente un nuovo spazio e un nuovo importante centro nevralgico nel Policlinico di Germaneto, grazie alla nuova unità operativa di Malattie rare e Specialistica pediatrica.

Per Daniela Concolino, Direttrice e primario della nuova unità pediatrica, è un sogno che diventa realtà: “Per noi è un traguardo epocale e storico, che per lungo tempo ci è sembrato irraggiungibile. C’è voluto del tempo ma finalmente siamo arrivati a questo risultato, con tutto ciò che questo comporta ossia ampliare ancor di più il nostro impegno per far sì che la nostra sia una pediatria aperta a tutti i pediatri della Regione”.

In definitiva si tratta, quindi, di un risultato che non va considerato come un’operazione a sé stante, o un punto d’arrivo bensì di partenza al quale far seguire tutta una serie di iniziative e servizi, fra cui (in primis) l’istituzione di una neuropsichiatria infantile, con il rafforzamento della scuola di specializzazione tramite l’indizione di nuovi concorsi.

Il Direttore dell’U.O precisa: “Il passaggio successivo sarà quello di immaginare un percorso per la diagnosi precoce come, ad esempio, nel caso dei bambini affetti da autismo e, in generale, fare in modo che questa non sia una pediatria ‘monolitica’ ma che prende in considerazione e in esame tutte le discipline connesse.”