CIS Calabria, dieci milioni di euro per Catanzaro: finanziamenti per area ‘Nicholas Green’ e creazione di un centro culturale

“Catanzaro potrà beneficiare di ulteriori fondi per dieci milioni di euro nell’ambito del Cis Calabria. Tra i finanziamenti prioritari, è stata riconosciuta la valenza del progetto da sette milioni per la realizzazione di spazi aperti commerciali e artigianali, con dehors all’aperto, a basso impatto urbanistico e strutturale nell’area “Nicholas Green”, nel cuore del centro storico. Un intervento tra i più importanti e strategici proposti nell’ampio pacchetto di proposte che l’amministrazione comunale aveva inviato da tempo all’attenzione del Governo con la volontà di incidere fortemente sull’aspetto della rigenerazione urbana e del rafforzamento dei servizi. Quasi due milioni e mezzo, inoltre, è la cifra del finanziamento che sarà concesso alla Provincia di Catanzaro per la creazione di un centro culturale per la diversità creativa, attraverso la riqualificazione di un immobile in via Smaldone dove potrà sorgere un laboratorio sociale per la disabilità. Anche in questo caso si tratta di un’iniziativa dal forte impatto, ideata per dare nuovo slancio all’area di Mater Domini coinvolgendo le fasce più deboli. L’auspicio è che, nei prossimi mesi, dal Ministero per il Sud possano arrivare altri riscontri positivi in merito a tutte le altre idee progettuali messe in campo per Catanzaro e che la futura amministrazione sarà chiamata a portare avanti, raccogliendo i frutti dell’intenso lavoro di questi ultimi anni”.

Lo dichiara il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.