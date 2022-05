Comunali a Catanzaro: Noi di Centro sarà presente con una propria lista

“A Catanzaro ci saremo con una nostra lista, su questo non ci piove, stiamo valutando di accordarci anche con le civiche o altri partiti vicini a noi. Il segretario regionale Anselmo Torchia sta lavorando su questo. Chi ci dà per scontati si sbaglia, a noi serve la giusta dignità perchè siamo persone per bene, abbiamo una storia politica che eredita il più grande partito popolare democratico che ci sia mai stato in Italia.

Abbiamo dei candidati pronti e preparati alla sfida di Catanzaro. Siamo presenti in tutti i capoluoghi di provincia e siamo pronti a batterci a Catanzaro puntando su confronto e partecipazione tra i cittadini, associazioni e corpi intermedi. Vogliamo incidere su un cambiamento vero, non abbiamo nessun interesse da difendere, puntiamo su sussidiarietà, solidarietà e imprese. Qualcuno non ha capito niente del grande centro che promuove il nostro Segretario Nazionale Clemente Mastella. Noi siamo onorati di avere un leader come Clemente Mastella che è una personalità che siete al tavolo del grande centro nazionale. Voglio ricordare che il nostro movimento giovanile, nato da 3 mesi, è candidato al Cnsu con Alfonso Sementa, il Consiglio Nazionale Studenti Universitari in tutto il sud e isole, ed è l’unico partito di centro ad aver raggiunto questo risultato, in una lista civica di ispirazione cattolica che ci ha accolti con entusiasmo e autorevolezza. Noi ci mettiamo idee, passione e valori ma non viviamo di politica, tanta gente starà a casa se la politica non cambia approccio.”. Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Segretario Nazionale Giovani Noi di Centro).