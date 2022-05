Progetto di attentato contro Gratteri: la preoccupazione del Partito del Sud

“Il Partito del Sud esprime fortissima preoccupazione per la notizia stampa di un progetto di attentato in danno del Procuratore Capo di Catanzaro dr. Nicola Gratteri. Ci auguriamo che lo Stato non si faccia trovare impreparato e difenda uno dei suoi migliori e più impegnati uomini di legge che ha accettato di perdere la propria libertà di movimento e quella della sua famiglia per dare a noi una vita migliore ed una speranza in più.

Ringraziamo il dr. Nicola Gratteri per la sua attività, gli siamo solidali e vicini e gli chiediamo di porre la massima attenzione perché è un nostro punto di riferimento. Ci sentiamo di aggiungere che le misure normative vigenti sono evidentemente poco efficaci se ancora oggi esistono mafiosi capaci di avere l’ardore di progettare attentati a magistrati e vanno quindi ancor più inasprite arrivando alla perdita automatica della patria potestà di questi ambigui personaggi indegni di stare al mondo e che non hanno diritto di crescere ed educare dei figli”. Lo afferma una nota del Responsabile del Partito del Sud per la città Metropolitana di Reggio Calabria Massimo Cogliandro.