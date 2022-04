Trek&Clean Day, grande partecipazione all’iniziativa ambientalista a Catanzaro

Immagina tante realtà associative unite insieme per un unico obiettivo. Il successo è assicurato. E’ quello che è accaduto grazie al Trek&Clean Day organizzato dall’associazione Boschi Puliti e Gruppo Trekking Sant’Elia, in occasione della Giornata mondiale della Terra.

Anche il Soroptimist di Catanzaro presente. “Abbiamo trascorso una mattinata – spiega la presidente Elisa Vigliante – divertente ma costruttiva, all’insegna della difesa del territorio in una location speciale, la magnifica pineta di Siano, un polmone verde che la città di Catanzaro possiede e dovremmo tutelare costantemente. Ringraziamo i promotori dell’iniziativa, in particolare Alfredo Moniaci, presidente dell’associazione Boschi Puliti, che è stato capace di coinvolgere un folto gruppo, in particolare tanti giovani, per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e sull’importanza di avere a cuore il nostro verde, non abbandonando i rifiuti. E, poi, Michele Tallarico che ci ha guidato nel percorso trekking programmato, fornendoci tante preziose informazioni”.

“Quello realizzato – aggiunge Vigliante – non deve essere un evento isolato ma buone pratiche quotidiane da applicare nella vita di tutti i giorni, perché, se ognuno facesse la sua piccola parte, il buon esempio sarebbe contagioso e potremmo vivere, davvero, in un mondo migliore.”

Al Trek&Clen Day hanno partecipato anche: CAI Ambiente Club alpino Italiano Sezione di Catanzaro, Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa, Leo Club Catanzaro Host, Enjoy your Dog, Associazione la Rete, Agri Garden, Città del Vento, Retrobottega Design, Rotaract Catanzaro.

Presenti anche gli studenti dell’ Istituto De Nobili e IIS Petrucci-Ferraris-Maresca a sostegno della causa “Pianta un albero”.