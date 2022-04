Scomparsa Franco Barbiero, il cordoglio del sindaco Abramo

“Ho appreso con dolore e sgomento la notizia della scomparsa di Franco Barberio. Mi lega a lui il ricordo degli anni trascorsi insieme da giovani, e poi il percorso comune intrapreso con la scelta di diventare sindaco della città. Franco ha condiviso l’esperienza amministrativa del mio primo arco di governo comunale, offrendo in qualità di consigliere comunale un contributo di passione e di impegno per il bene della città. Una sensibilità per il sociale che ha mantenuto e rafforzato nel corso degli ultimi anni, ricambiata dall’affetto e dalla stima dei tanti che hanno avuto modo di conoscerlo. Alla famiglia Barberio esprimo la massima vicinanza e il più profondo cordoglio, anche a nome di tutta l’amministrazione”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.