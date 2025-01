Il cordoglio di Franz Caruso per la scomparsa di Giuseppe Chiaravalloti

“Rattrista molto la scomparsa di Giuseppe Chiaravalloti, uomo colto e magistrato di lungo corso, che ha guidato la Regione Calabria nella VII legislatura, candidato per espressa volontà di Silvio Berlusconi. Una meteora importante ed autorevole nella politica calabrese, che lo ha visto protagonista, da Governatore della Calabria, di un quinquennio difficile per la nostra terra, ma che pure ha segnato per autorevolezza e savoir faire”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, appena appresa la notizia della scomparsa dell’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti, avvenuta a Catanzaro dove, domani pmeriggio, saranno celebrati i funerali nella Basilica dell’Immacolata.

“Magistrato integerrimo ed autorevole- prosegue Franz Caruso – Giuseppe Chiaravalloti ha amato molto la nostra terra e, in particolare, la sua Catanzaro. A nome mio personale, di tutta la Giunta Comunale e dell’intera città, porgo alla famiglia i sentimenti di un profondo e sentito cordoglio”.