Scomparsa Giuseppe Chiaravalloti: il cordoglio di Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare, per l’ex Presidente della Regione Calabria

“A nome personale e di Alternativa Popolare, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Giuseppe Chiaravalloti, figura di grande rilievo per la Calabria e per l’intero Paese.” – scrive in una nota stampa Massimo Ripepi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare.

“Magistrato di grande competenza e uomo di straordinaria cultura, Chiaravalloti ha servito la nostra terra con dedizione e passione, sia nelle aule di giustizia sia al vertice della Regione Calabria, guidando una Giunta di Centrodestra nel 2000.” – sottolinea Ripepi – “Il suo percorso, che lo ha portato a ricoprire il ruolo di Vicepresidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, testimonia il valore e il prestigio che ha saputo conquistare anche a livello nazionale.”

“Alla sua famiglia, e in particolare alla figlia Caterina, magistrato e Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, esprimo la mia sentita vicinanza e porgo le più sincere condoglianze.” – ha concluso Massimo Ripepi.