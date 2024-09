Protezione civile, Occhiuto: “In Calabria buone pratiche”

“Non si possono cancellare gli incendi perché non si può cancellare la stupidita’ di chi incendia i boschi, pero’ quella sperimentata e ormai consolidata in Calabria è una buona pratica che siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione della Protezione civile nazionale, una pratica che ha suscitato interesse anche in Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel punto stampa conclusivo della visita del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano nella “Control Room” allestita nella sede della Giunta a Catanzaro per la lotta agli incendi e in generale per la lotta ai reati ambientali.

“Io – ha proseguito Occhiuto – sono particolarmente orgoglioso di poter dire che la Calabria dimostra in questo modo di essere capace di buone pratiche, che vengono poi imitate. Davvero i miei complimenti a tutta la squadra che ha reso possibile questi risultati, ai dirigenti, al personale regionale che si è impegnato e si sta impegnando quotidianamente in questa attività, ai carabinieri, ai carabinieri forestali. Grazie anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile: oggi siamo contenti di avere qui il nuovo capo della protezione civile, abbiamo parlato di questo ma anche di tanti altri dossier che riguardano la Protezione civile regionale e sono convinto – ha concluso il presidente della Regione Calabria – che ci sarà un rapporto di proficua collaborazione perché conosco l’esperienza, le competenze del nuovo capo della Protezione civile e credo che il governo abbia scelto il meglio possibile”.