Prevenzione incendi e dissesto idrogeologico, in campo le squadre di Calabria Verde

Sono in pieno svolgimento le attività straordinarie per la prevenzione degli incendi e dei rischi dovuti al dissesto idrogeologico. Il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Azienda regionale Calabria Verde. Fino a dicembre 2024 due squadre di operai dotati di strumentazione e mezzi specializzati si occuperanno della riqualificazione delle aree verdi cittadine, della messa in sicurezza delle strade poderali e della pulizia dei corsi d’acqua.

OTTIMA INTESA COMUNE/REGIONE

È questo l’ennesimo risultato raggiunto dal sindaco Aldo Grispino a seguito della costante, intensa e proficua interlocuzione con la Giunta Regionale e con l’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che consentirà di completare un importante e capillare intervento di manutenzione del territorio.

LAVORO PROFESSIONALE A COSTO ZERO PER L’ENTE

Grazie all’attenzione della Regione Calabria – dice il Primo cittadino – e grazie alla disponibilità dimostrata dal Direttore Generale dell’Azienda Calabria Verde, Giuseppe Oliva, stiamo mettendo al sicuro le aree critiche del nostro comune dagli effetti distruttivi che possono essere generati dai cambiamenti climatici. Si tratta, infatti, di un’imponente opera di salvaguardia delle aree a rischio, che durerà circa 180 giorni, e che tra l’altro non avrà alcun costo per il bilancio comunale.

IMPIEGATE SEI UNITÀ SPECIALIZZATE

Sul campo sono impiegate 6 unità di Calabria Verde di cui una specializzata per l’uso di motosega e decespugliatore. Gli interventi programmati hanno già interessato la pulizia dei canali e fossi di guardia in località Castello dell’Arso, Cozzo del Campanello, Costa Verde e Le Ginestre; la manutenzione della viabilità rurale ed interpoderale con particolare riferimento alla strada Cipodero.