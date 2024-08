Sicurezza, Sasso (Lega Calabria): “In arrivo 148mila euro in Calabria per videosorveglianza”

“Garantire la sicurezza dei cittadini e dei territori è da sempre una delle priorità della Lega. L’arrivo di 148mila euro per la Calabria, destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza e per incrementare la tutela della legalità e migliorare il contrasto alla criminalità, sono la dimostrazione dell’attenzione che viene posta alla domanda di sicurezza che arriva da ogni versante della regione. Un ringraziamento al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni per l’attenzione dimostrata e per il quotidiano impegno profuso per garantire la dovuta sicurezza ai nostri cittadini con interventi a 360 gradi. Ancora una volta, un impegno mantenuto”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Calabria Rossano Sasso.