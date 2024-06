Scutellà (M5S): “Preoccupante aumento tempi di attesa nei Pronto Soccorso”

“Il caos che regna nel centrodestra e nel Governo ricade direttamente anche sulla salute dei cittadini, quando sono costretti a richiedere cure ed attendere ben 6 ore in più per il ricovero in area medica. Un aumento enormemente cresciuto nel giro di pochi anni”.

Lo sostiene la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione politiche Ue. “Le scelte del centrodestra di Governo – aggiunge Scutellà – stanno, purtroppo, portando risultati negativi come questo con tutto ciò che ne consegue, soprattutto quando c’è in gioco la salute e la vita delle persone. È sotto gli occhi di ogni cittadino l’affollamento ingestibile che si sta creando nei pronto soccorso, nei dipartimenti di emergenza e negli ospedali, con attese lunghissime prima di ricevere cure adeguate. Non è possibile che, nel 2024, i cittadini, tartassati dalle tasse imposte da questo Governo, sono abbandonati su delle barelle in attesa di essere inviati nei reparti dove meriterebbero le cure più adeguate, talvolta provvidenziali”.

“Per questo ho provveduto immediatamente – sottolinea ancora la parlamentare pentastellata – ad interrogare i ministri affinché provvedano al più presto ad eliminare tale terribile aumento dei tempi d’attesa e garantire seriamente il diritto alla salute dei tutti gli italiani”.