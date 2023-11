Antoniozzi (FdI): “Mi congratulo con il Consiglio regionale per la legge che svuota il precariato in agricoltura”

“Mi congratulo con l’intero Consiglio regionale che ha votato all’unanimità la legge, presentata dall’assessore Gallo, che svuota il precariato in agricoltura. Si tratta dell’ennesimo atto della Regione teso a stabilizzare il precariato ed è positivo che anche le opposizioni lo abbiano votato”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Più in generale, sul tema del lavoro e del precariato l’azione del presidente Occhiuto e dell’assessore regionale Giovanni Calabrese – aggiunge Antoniozzi – è oltremodo positiva. Si stanno mettendo in campo azioni concrete che fanno registrare anche il consenso delle forze politiche di opposizione e dei sindacati. È positivo registrare una convergenza di idee e azioni in un settore che non deve presentare divisioni. La capacità avuta dall’assessore regionale Calabrese, di Fratelli d’Italia, è stata quella di coinvolgere i sindacati e gli attori sociali con spirito di collaborazione e partecipazione”.