Vertenza tirocinanti, UILTemp Calabria: “Il tempo per trovare soluzioni è sempre più stretto”

“Si è svolta il 15 maggio, presso il Museo del Presente di Rende (CS), un’iniziativa promossa dalla UILTemp Calabria e della Uil confederale regionale in cui si è approfondito il tema legato ai tirocinanti cosiddetti “Tis”.

Lavoratrici e lavoratori, oltre 4.000, che prestano servizi nei Comuni da anni e in servizi comunque importanti, che vedranno scadere la convenzione che li tiene attivi fino a novembre 2023. Nonostante le nostre sollecitazioni e le pressioni che quotidianamente facciamo nei confronti della politica, ad oggi purtroppo non ci sono soluzioni concrete per dare un lavoro stabile a questa grande platea che comunque garantisce servizi alla cittadinanza.

Da tempo la UILTemp porta avanti questa grande vertenza, insieme alla confederazione regionale che non fa mai mancare il suo supporto alle iniziative per sensibilizzare sulla questione.

Ai lavori hanno partecipato il Segretario nazionale Organizzativo UILTemp, Gianvincenzo Benito Petrassi, il segretario confederale della CST Di Cosenza, Paolo Cretella da sempre sensibile alle problematiche del precariato, il Segretario regionale della UILTemp Oreste Valente e Giorgio Turboli, precario e delegato UILTemp Calabria.

Qualora non riscontreremo dalle istituzioni la giusta attenzione e le proposte per offire stabilità ai tirocinanti, siamo pronti a una grande mobilitazione per far valere i loro diritti”.

Lo comunica in una nota UILTemp Calabria.