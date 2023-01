Autonomia differenziata, Brugnaro: “Penso sia una vera sfida con cui il Sud può triplicare la sua forza”

“Io penso che l’autonomia differenziata sia una vera sfida che dobbiamo cogliere. Inoltre ritengo che sia importante coinvolgere anche le città, soprattutto quelle metropolitane, in questo progetto che Calderoli sta per portare in Consiglio dei ministri.

Chi istiga paura fa un cattivo servizio al dibattito, dobbiamo arrivare ad una decisione che sia condivisa, ma soprattutto migliorare le condizioni del sud”. A puntare senza se e senza ma sull’autonomia differenziata è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia.

Brugnaro sollecita: “Dobbiamo avere il coraggio di scendere dal piedistallo delle nostre superbie e provare a discutere. La lontananza ed il commissariamento che Roma spesso ha fatto di territori lontani come Calabria e Sicilia ha consentito sprechi e malversazioni.

Con l’autonomia differenziata il sud può veramente triplicare la sua forza. Pensiamo alle rinnovabili: dove andrebbero fatti i campi fotovoltaici? Dove gli investimenti sul digitale o le dorsali infrastrutturali?

Dove gli investimenti sul mare, o sui rapporti internazionali con l’Africa. Proprio al sud”, conclude.