As.N.A.L.I.: “Abbiamo richiesto partecipazione all’incontro del 13 gennaio su aumento prezzi carburanti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In data 10 gennaio 2023 AsNALI ha scritto al Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia e Finanze On. Giancarlo Giorgetti e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy On. Alfredo Urso, per chiedere un incontro urgente per affrontare il nuovo aumento del prezzo dei carburanti conseguente la cessazione del taglio delle accise avvenuta il 1° gennaio.

Non solo la nostra istanza non ha ricevuto riscontro, ma con rammarico, prendiamo atto del prossimo imminente incontro tra il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, alla presenza dei Ministri Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti (ministri proponenti del decreto legge che riguarda il settore), con una delegazione dei sindacati Faib, Fegica e Figisc, cui non siamo stati invitati!

Riteniamo, ancora una volta, discriminatorio nei nostri confronti e ancor più nei confronti dei numerosi gestori da noi rappresentati, questa immotivata ed aleatoria esclusione.

Abbiamo pertanto inviato nuovamente comunicazione tramite pec ai suddetti Ministeri e alla Segreteria del Consiglio dei Ministri per chiedere di essere ammessi a partecipare all’incontro in questione.

Attendiamo, purtroppo con scarsa fiducia, urgente riscontro”.

As.N.A.L.I.