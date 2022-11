Federserd regionale Calabria: nuovo congresso previsto per il 2 dicembre

“Nuovi scenari e nuove ripartenze nei SerD della Calabria” è il tema del congresso regionale 2022 organizzato dalla Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (Federserd) sezione regionale Calabria in linea con gli obiettivi della Federserd nazionale e che si terrà venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 9.30 nella sala convegni del T Hotel di Feroleto Antico (CZ).

Dopo la registrazione dei partecipanti, l’evento sarà aperto dai presidenti Federserd nazionale Guido Faillace e regionale M. Giulia Audino. Dopo due anni di stop per il Covid, si è avuto un grande riscontro tra gli operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze sulla necessità di un convegno in presenza per trattare i più importanti temi della clinica delle dipendenze.

Il congresso intende fornire una nuova prospettiva dei modelli di cura e presentare le esperienze più significative degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e, nella fattispecie, dei SerD in ambito regionale. Si pone, in particolare, il focus sui temi delle patologie correlate di tipo infettivologico con la gestione delle epatiti B, C e Delta nei consumatori di sostanze, delle nuove formulazioni delle terapie agoniste, della comorbilità psichiatrica, dei consumi di alcol nei giovani. L’evento è accreditato Ecm per le professioni sanitarie medico chirurgo, psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sanitario, assistente sociale.