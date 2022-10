FILCTEM CGIL e CGIL Calabria: “Sosteniamo il lavoro della magistratura antimafia per la battaglia contro l’illegalità”

“L’inchiesta della DDA di Catanzaro che coinvolge parte della filiera del legno per la produzione di energia a Biomassa solida in Calabria, costituisce un fatto di enorme rilevanza giudiziaria per i rilievi contestati ma anche per la diffusa presenza di questi impianti di produzione da energia rinnovabile in Calabria che costituiscono un elemento di peso nel PIL calabrese.

Il quadro che emerge e di cui si ha notizia dalla stampa è estremamente preoccupante per le numerose e sistematiche condotte illecite contestate agli indagati.

La Cgil e la Filctem Cgil Regionali e dell’Area Vasta Cz-Kr-Vv sostengono come sempre il lavoro e l’impegno della magistratura antimafia e delle forze dell’ordine per la quotidiana e costante battaglia contro l’illegalità che colpisce i territori, la cittadinanza, il tessuto produttivo.

Auspichiamo che le indagini e l’accertamento dei fatti sia tempestivo ed emergano le responsabilità, contestualmente si lavori per dare continuità alla produzione energetica che nel settore delle rinnovabili calabrese è decisamente importante anche per le prospettive del Paese ed allo stesso modo si mettano in sicurezza i Lavoratori diretti ed indiretti che insistono lungo tutta la filiera dell’approvvigionamento della biomassa”.

Così in una nota Filctem Cgil Area Vasta Cz–Kr-Vv, e Cgil Area Vasta Cz-Kr-Vv.