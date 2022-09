Elezioni, Caruso (Gioventù Nazionale): “Fratelli d’Italia partito più votato tra i giovani”

“L’analisi del flusso elettorale mostra stime un po’ diverse tra loro ma che indicano però una tendenza generale comune; cioè quella che, alle elezioni politiche di domenica 25 settembre i voti espressi dalle elettrici e dagli elettori sono stati circa 28 Milioni con Fratelli d’Italia al primo posto per consensi ricevuti, davanti al Partito democratico e al Movimento 5 stelle.

Secondo l’Istituto SWG tramite dati raccolti tra il 23 e il 25 settembre su un campione di 3.500 elettori nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni i giovani che si sono espressi a favore di FDI rappresentano la percentuale più alta ( con oltre il 22 per cento) rispetto agli altri partiti e coalizioni coinvolte in questa tornate elettorale.

Dalle urne è emersa una tendenza: i giovani sembrano essere stati più propensi a votare per partiti presenti sui territori e con storie di militanza vera. Non a caso nei comuni dove la presenza del giovanile è radicata siamo riusciti a duplicare i voti rispetto all’ultima tornata elettorale. Il tutto grazie ai contenuti espressi da Giorgia Meloni e ad una guida attenta del movimento Giovanile. Infatti in questa sede noi di Gioventù Nazionale vogliamo complimentarci e augurare un proficuo lavoro al nostro Presidente nazionale Fabio Roscani, neo deputato FDI insieme a Chiara La Porta, eletta anche lei.

Il dato di FDI in Calabria è espressione anche di un buon governo regionale ed un’ottima amministrazione della cosa pubblica. Siamo sicuri che, i neo eletti, Ferro, Orsomarso, Rapani e Antoniozzi coadiuvati dal governo regionale guidato da Roberto Occhiuto e sostenuto dal nostro partito sia in Giunta che in Consiglio, possano realizzare quello che in Calabria fino ad ora si è solo sognato.L’augurio è che la Calabria possa essere rappresentata e tutelata in quello che sarà il prossimo governo del paese”.

E’ quanto si legge in una nota di Nicola Caruso, dell’esecutivo di Gioventù nazionale.