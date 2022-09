Elezioni, Pensabene (Pd): “Caro bollette, sanità e scuola le priorità”

tre settimane tocca le priorità per il paese: caro bollette, scuola, sanità.

Precise e particolareggiate sono le proposte e le misure da mettere in atto per perseguire le vie indicate. Non spot propagandistici ma temi, obiettivi, azioni conseguenti, regole, attraverso cui gestire la complessità del nostro paese con un paradigma di sviluppo moderno , equo e competitivo.

Caro-bollette: tetto al costo delle bollette per un anno, nuovo contratto sociale per le micro imprese e i ceti meno abbienti, incentivi sulle rinnovabili, battaglia europea per il tetto al prezzo del gas.

Sanità: garantire cure e assistenza a tutte le persone, aumento degli investimenti nella sanità pubblica e universale, nella medicina territoriale, ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari tra nord e sud del Paese.

Scuola: libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi, accesso universale e gratuito alle mense scolastiche, valorizzazione degli insegnanti con aumento degli stipendi allineati alla media europea.

Tre settimane intense per presentare l’unico programma che può restituire speranza al Paese, l’unico che difende l’ambiente, che dà centralità al lavoro e alla giustizia sociale, che investe sulla scuola e nella sanità pubblica, che estende e tutela i diritti delle persone. L’unico programma che lancia un nuovo piano straordinario per il Sud dove bisogna potenziare le infrastrutture, promuovere investimenti per il lavoro riducendo le sacche di precarietà e e assistenzialismo, l’unico che vuole tenere l’Italia saldamente nel cuore dell’Europa della solidarietà e della pace.

Votare i nostri candidati del Pd al Senato e alla Camera significa non una semplice scelta di campo ma una scelta di vita e di futuro. Il mio appello convinto é votare PD perché è l’unico vero partito che si batte per la cura e il presidio dell’Italia democratica e progressista, è sostenere. Per dare sostegno ai nostri candidati reggini, Nicola Irto capolista al Senato e Mimmo Battaglia, candidato alla Camera, insieme agli altri candidati del centrosinistra, sabato 17, in piazza Duomo a Reggio Calabria saranno presenti il segretario Enrico Letta, il senatore Pier Luigi Bersani e il ministro della Salute Roberto Speranza per dare voce a questa grande battaglia. Nessun destino è già scritto”.

