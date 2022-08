Il caldo ha le ore contate: dalla prossima settimana, in Calabria rischio di rovesci e perturbazioni

L’ondata di calore che ha investito l’Italia nelle ultime settimane potrebbe cessare nelle prossime ore: la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centro-orientale, che sta interessando le regioni settentrionali, potrebbe far aumentare il rischio di rovesci e temporali sopratutto sulle aree alpine e, in generale, contribuire ad un abbassamento generale delle temperature anche nel resto del Paese.

Grazie all’innesco di venti più freschi che già stanno facendo calare le temperature al Nord, anche quelle delle regioni del Centro e del Sud potrebbero registrare un certo ridimensionamento. I venti settentrionali potrebbero raggiungere anche le regioni adriatiche.

Al Centro-Sud la giornata di oggi sarà ancora caratterizzata da caldo intenso, con punte fino ai 37-38 gradi. Mentre Al Nord il termometro già si è abbassato fino a 31-32 gradi.

Sarà però dall’inizio della settimana seguente che l’ondata di caldo potrebbe finalmente cessare in tutto il Paese, rendendo il clima più sopportabile sopratutto nelle regioni meridionali.

In più, oltre a un ridimensionamento delle temperature, nei prossimi giorni si potrebbe assistere anche a fenomeni di instabilità atmosferica anche nelle regioni del centro-sud.

Fino a Ferragosto si profila poi una situazione stabile soprattutto al Nord, mentre il Centro-Sud sara’ probabilmente coinvolto da condizioni meteo piu’ instabili, con qualche locale temporale. Nello specifico si prevedono temporali isolati sui rilievi della Sardegna, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia.