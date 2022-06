Associazione Nazionale Navigator Calabria: “Chiediamo a Occhiuto e Princi proroga di tre mesi contratto CPI Calabria”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentilissimi Presidente Occhiuto e Vice-Presidente Princi,

come Vi sarà ampiamente noto , l’art. 34 comma 1 del D.L. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) ha garantito la ricontrattualizzazione dal 01/06 al 31/07 dei Navigator già in servizio presso i Centri per l’Impiego delle singole Regioni , apportando peraltro l’importante novità del coinvolgimento – su richiesta esplicita delle Regioni medesime – delle suddette figure nella prima applicazione ed implementazione di GOL. Il Decreto Aiuti, tuttavìa, indica un’altra importante prospettiva per i Navigator e per il loro prezioso lavoro di supporto ai servizi pubblici per il lavoro: l’art. 34 comma 2 recita testualmente che “Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022”. Sulla base del dettato normativo appena riportato, ben consapevoli del servizio di assistenza che abbiamo saputo fornire e che ancora potremo fornire presso i Centri per l’Impiego calabresi soprattutto nell’ottica di GOL, Vi chiediamo ufficialmente che la nostra Regione manifesti la volontà di continuare ad avvalersi delle attività dei Navigator e chieda la nostra contrattualizzazione per altri 3 mesi oltre il 31/07 : siamo 130 professionisti che vogliono continuare a lavorare nella propria terra e nelle proprie istituzioni regionali, riteniamo di meritarlo per quanto fatto in passato e soprattutto per quanto potremo ancora fare in prospettiva. L’occasione ci è gradita anche per rammentarVi quanto previsto dal Decreto Aiuti art. 34 comma 3, ovvero il riconoscimento di un congruo punteggio aggiuntivo nei concorsi regionali per il potenziamento dei Centri per l’Impiego regionali, peraltro in piena coerenza con quanto esplicitato dal Dirigente Regionale Dott. Roberto Cosentino nella sua risposta del 6 Aprile all’interrogazione della consigliera regionale Amalia Bruni datata 15 Marzo. Infine, nella qualità di massimi rappresentanti istituzionali di noi cittadini e lavoratori calabresi, Vi chiediamo ancora una volta massimo sostegno alla vertenza dei Navigator, per una soluzione nazionale e/o regionale che preveda la piena valorizzazione delle nostre competenze e della nostra professionalità, nella certezza che sarebbe un errore grottesco non mettere a frutto l’investimento formativo che è stato effettuato sulle nostre figure.

Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro e Vi salutiamo con cordialità”.

per A.N.NA – Associazione Nazionale Navigator Calabria

Dott. Angelo Antonio Larosa

D.ssa Gesina Cardamone