Bankitalia: “In Calabria aumentano percettori Reddito di cittadinanza”

“Lo scorso dicembre le famiglie percettrici del Reddito o della Pensione di cittadinanza erano in Calabria quasi 89.000, in aumento del 9,6% rispetto a un anno prima e pari all’11% dei nuclei familiari residenti in regione”. Il dato emerge dal rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Calabria, rapporto curato dalla Filiale di Catanzaro dell’istituto e presentato oggi in una conferenza stampa.

“L’importo medio mensile ottenuto dai nuclei beneficiari dell’Reddito di cittadinanza – prosegue il report di Bankitalia – in Calabria e’ risultato pari a 564 euro, un dato lievemente inferiore alla media nazionale (di 577 euro). Alla fine del 2021 era ormai cessata l’erogazione del Reddito di emergenza (Rem), una misura di sostegno di natura temporanea, le cui ultime quattro mensilita’ (delle sette del 2021) sono state corrisposte a partire da giugno a circa 45.000 nuclei, pari al 5,6% delle famiglie residenti in regione”.