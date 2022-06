Fondazione Arma dei Carabinieri, Vono (FI): “Un esempio di senso del dovere”

“Noi tutti dovremmo ringraziare quotidianamente i Carabinieri e le forze dell’ordine. Proprio di recente, durante il periodo pandemico, i carabinieri hanno dimostrato l’attaccamento, la dedizione, il senso del dovere verso il Paese e tutti i cittadini e cittadine italiani. E ancora oggi, per le strade e nei luoghi pubblici e privati, sentiamo viva la presenza e l’esempio dell’Arma. Essere oggi a Catanzaro, per i 208 anni dalla Fondazione dei Carabinieri, è un obbligo morale. Abbiamo ancora bisogno di voi”. Lo dichiara Silvia Vono, senatrice di Forza Italia, in occasione della cerimonia dei 208 anni dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta oggi a Catanzaro.