Consiglio Regione, Occhiuto inizia con informativa su “Vertenza Calabria”

I lavori del Consiglio regionale, convocato dal presidente, Filippo Mancuso, sono iniziati con l’informativa del presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, sulla “Vertenza Calabria” da sottoporre all’attenzione del Governo centrale e sull’incontro che il Governatore ha avuto il 21 aprile a Roma con i segretari generali nazionali di Cgil, Cisl e Uil. Alla riunione con i sindacati del Presidente della Regione e Commissario della Sanita’ calabrese erano presenti anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Dolce, e i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. All’ordine del giorno della riunione del Consiglio ci sono poi altri 9 punti, tra i quali la proposta di legge per la “Storicizzazione del precariato storico”; le norme per l’incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese; le modifiche alla legge regionale recante “Misure urgenti in materia di concessioni per attivita’ di acquacoltura e la rimodulazione del Piano di azione e coesione (Pac) 2007/2013. Dgr n. 439 del 14 settembre 2021 – ‘Scheda nuove operazioni 7 Interventi per la promozione e la produzione culturale, e per l’istituzione dell’Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici.