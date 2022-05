Strada Statale 106, Inzillo (IdM): “Urgente attivare misura e azioni che limitino gli incidenti, a volte mortali”

“Ennesimo incidente stradale sulla Statale 106 in località Margherita, all’incrocio tra Margherita Soprana e Margherita Sottana (via dei Gelsomini). Per anni è stato chiesto di mettere in sicurezza, visto l’elevato numero di abitanti, le due immissioni sulla Statale 106. L’uscita in questione è resa insicura e pericolosissima a causa del doppio senso di marcia e all’alta velocità delle auto in transito dalla strada principale. Inoltre, è ancora più pericolosa per la mancanza di una corretta visibilità da entrambi i lati, dal lato di Margherita Sottana per l’erba alta, soprattutto nei periodi primaverili, e dalla parte soprana per un sottopassaggio. La cosiddetta “Strada della morte” non solo miete vittime ma la circolazione è resa difficile e difficoltosa”. Lo afferma in una nota Ada Bruna Inzillo, commissario cittadino de L’Italia del Meridione.

“Come Italia del Meridione facciamo appello alle Autorità preposte, perché intervengano in maniera definitiva. É urgente attivare misura e azioni che limitino gli incidenti, a volte mortali. È necessario predisporre una rotonda, come già era stato previsto anni fa, ma poi un nulla di fatto. La sicurezza stradale è uno degli obiettivi principali a cui deve tendere sia l’amministrazione comunale di riferimento sia la Regione che il Governo. Attivarsi su questo, significa tutelare la vita delle persone”.