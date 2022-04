Come ottimizzare le operazioni di carico e scarico con le rampe in alluminio

Nell’ambito di lavori edili, agricoli o di qualunque altra natura, si impiegano molto spesso pale meccaniche o mini escavatori che devono essere trasportati sul luogo dell’intervento. A tale scopo, li si carica su camion più grandi e le rampe di alluminio sono fondamentali per consentirne la movimentazione agevole e sicura. Come anche molti altri elementi importanti a livello industriale, tali rampe si possono acquistare anche su portali specializzati come quello di Giffi Market, società leader nella vendita di attrezzatura industriale. Qui è possibile trovare facilmente rampe di diverse dimensioni che garantiscono tutte elevate prestazioni. Ad esempio, visitando la sezione “Rampe alluminio 3 metri” di Giffimarket.com è possibile studiarne le caratteristiche e le funzionalità, chiaramente illustrate per aiutare l’utente nella scelta della soluzione più adatta alle proprie necessità.

Come sono fatte le rampe di alluminio

L’alluminio è un materiale che, come è noto, ha caratteristiche di elasticità e robustezza difficilmente eguagliabili: pertanto, l’utilizzo nella realizzazione di queste rampe consente di sopportare pesi fino agli oltre 60 quintali. Una coppia di rampe, realizzata con i migliori materiali e le migliori lavorazioni, permette di movimentare i mezzi di terra senza i rischi dei supporti improvvisati e soprattutto garantendo una grip adeguata sia per le gomme che per i cingoli.

Le rampe possono avere scanalature differenti, alcune atte a essere ripulite facilmente o a non trattenere ghiaia e altre impurità. L’aggancio al mezzo principale di carico è un altro fattore fondamentale per avere una stabilità ottimale e di solito consta in un linguetta del medesimo materiale che si adatta perfettamente al pianale. La testata, che al bisogno può anche essere chiusa con tappo apposito, si può presentare a sua volta in diverse fogge per incontrare le differenti esigenze: con tubo incorporato, con uncino o con appoggio ulteriore.

Come usare al meglio le rampe di alluminio

Per scegliere la rampa giusta occorre verificare il corretto equilibrio tra il peso del mezzo e la larghezza di ruote o cingoli, nonché l’altezza stessa del pianale del camion. Attraverso un semplice calcolo matematico e soprattutto grazie all’aiuto della scheda tecnica, si potranno acquistare le rampe della lunghezza corretta (di solito il range è tra i 2 e i 4 metri). Di norma, nonostante sia indicato il peso supportato, questi elementi sono testati per reggerne fino al doppio, in un’ottica di maggiore sicurezza.

Prima di usare le rampe, occorre verificare che siano libere da ogni impurità che possa comprometterne la grip e solo allora assicurarle al pianale del mezzo con l’aggancio prescelto. Prese le opportune misurazioni della larghezza tra le ruote o i cingoli, vanno distanziate in modo che essi possano aderire perfettamente in fase di salita, avendo anche cura di sostare su terreni pianeggianti e non friabili.

Naturalmente, sia nella fase di carico che in quella di scarico, è bene fare attenzione a posizione l’escavatore in maniera corretta altrimenti diventa difficile modificarne la direzione in corsa.

Trattandosi di rampe che si posizionano inclinate rispetto al terreno, bisogna ricordare che di norma tale inclinazione non dovrebbe mai superare il 30%, sempre per questioni di sicurezza.

Se scelte su portali come il già citato Giffimarket.com, in cui vengono proposte attrezzature di prima qualità selezionate in base al brand e alla qualità dei materiali oltre che alle caratteristiche fisiche, le rampe in alluminio si rivelano alleate preziose in diverse situazioni.