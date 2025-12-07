Smile Cosenza, sconfitta a testa alta contro la corazzata Ekipe Orizzonte (8–14). Fiducia intatta per il prosieguo del campionato

La Smile Cosenza Pallanuoto esce sconfitta per 8–14 dalla sfida contro la fortissima Ekipe Orizzonte, una delle realtà più solide e titolate della pallanuoto femminile italiana. Un risultato che pesa solo sulla carta, perché in vasca le cosentine hanno mostrato carattere, organizzazione e una crescita evidente rispetto alle prime uscite stagionali.

La partita, sin dalle prime battute, ha confermato l’enorme valore dell’Ekipe, capace di imporre ritmo e fisicità. La Smile, però, non ha mai rinunciato a giocare il proprio pallone, trovando buone soluzioni offensive e difendendo con determinazione nei momenti più complessi del match. Le reti messe a segno dalle rossoblù hanno evidenziato la qualità del gruppo e la capacità di restare lucide anche contro avversarie di altissimo livello.

Nonostante il divario finale, il clima in casa Smile resta sereno e propositivo. La squadra è consapevole del percorso intrapreso e della necessità di confrontarsi con le migliori per crescere ulteriormente. Lo staff tecnico guarda già ai prossimi impegni con fiducia, forte di una rosa giovane ma ambiziosa, che sta dimostrando di poter dire la sua nel campionato.

«Si va avanti con determinazione – è il messaggio che filtra dallo spogliatoio – la fiducia rimane altissima». La sconfitta contro l’Ekipe Orizzonte diventa così un passaggio utile, un banco di prova che rafforza la convinzione di poter costruire una stagione importante.

La Smile Cosenza riparte da qui: dalla consapevolezza dei propri mezzi, dall’unità del gruppo e dalla voglia di continuare a crescere. Il campionato è ancora lungo e le rossoblù hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste.

Intanto, appuntamento pubblico per scambi di auguri e nuove idee sportive è il prossimo 11 dicembre alle ore 19,30 presso il Museo Multimediale di Cosenza.