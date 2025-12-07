Reggio Bic travolgente: Vicenza annichilita 77-37. Due punti d’oro in chiave classifica

La Reggio Bic conquista due punti pesantissimi superando in maniera netta il Wheelchair Basketball Vicenza con un eloquente 77-37. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la formazione di coach Antonio Cugliandro, protagonista di una prestazione autoritaria e ben gestita dall’inizio alla fine.

Primo quarto: Reggio prende ritmo

Le marcature si aprono con il solito Clemente, ma Vicenza risponde subito con l’ex Billi per l’immediato pari. Le due squadre provano ad accelerare mantenendo un equilibrio iniziale, con la Reggio Bic solida in difesa ma meno precisa sotto canestro.

Il primo break arriva a 3:56 dal termine, quando i reggini scappano sul 13-8, costringendo Vicenza al timeout. La sospensione non cambia però l’inerzia: i padroni di casa impongono il ritmo e chiudono il primo parziale avanti 21-12.

Secondo quarto: i reggini allungano

Vicenza prova a rifarsi sotto, ma la Reggio Bic risponde colpo su colpo. I veneti sono costretti a chiamare un altro timeout nelle prime battute del periodo, travolti dall’intensità reggina. Il margine si dilata fino a +10 a tre minuti dall’intervallo, con una prova corale efficace in attacco e attenta in difesa.

Nonostante il vantaggio, coach Cugliandro richiama i suoi per un time-out correttivo dopo qualche ingenuità. La reazione è immediata: Clemente firma una giocata da campione con canestro e fallo per il +13. Nel finale, Reggio continua a spingere e chiude il primo tempo sul 42-25, con pieno controllo dell’inerzia.

Terzo quarto: monologo amaranto

Il rientro in campo conferma la superiorità dei padroni di casa. Reggio amministra, aumenta il divario e vola sul +28, permettendo a coach Cugliandro di ruotare tutti gli effettivi senza perdere qualità. Il parziale si chiude 58-31, con Vicenza incapace di reagire.

Ultimo quarto: dominio totale

Il copione non cambia nemmeno nell’ultimo periodo: la Reggio BiC continua a macinare gioco e punti, raggiungendo anche il +36 a due minuti e mezzo dalla sirena. Negli ultimi secondi il margine tocca le 40 lunghezze, prima del 77-37 finale che certifica una prestazione mai in discussione.

Una vittoria a senso unico, fondamentale per la classifica e per il morale, in vista del prossimo impegno casalingo contro Treviso.

Tabellini

Reggio BiC

Rukavisnikovs 6, Castro 2, Conde 6, Marcondes 24, D’Anna, Bundzins, Trabuchet 7, Šimonek, Messina 2, Sripirom 30.

All. Cugliandro

Wheelchair Basketball Vicenza

Zamboni, Thanasi, Borin, Pereira Cardoso 2, Billi 14, Shabani 2, Fikov 8, Sahin 11, Alessi.

All. Incesu

Parziali

21-12, 21-13, 16-6, 19-6.

Arbitri: Lastella e De Sposati.