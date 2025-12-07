Reggio Bic travolge Vicenza: +40 e prova di forza. Coach Cugliandro: “Gruppo solido, stanno crescendo tutti”

Una Reggio Bic scintillante domina Vicenza con un netto +40 e porta a casa una vittoria che non lascia spazio a interpretazioni. Una gara a senso unico per larghi tratti, nonostante un primo quarto più equilibrato in cui i reggini hanno dovuto “rompere il ghiaccio” e trovare le giuste misure prima di prendere definitivamente il largo.

A fine partita, Coach Cugliandro sottolinea la maturità e la crescita del gruppo: ”Il primo quarto è stato abbastanza equilibrato, dovevamo scioglierci un po’. Poi la squadra ha preso ritmo e ha dimostrato quello che avevamo preparato durante la settimana. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento: nonostante qualsiasi cambio abbia fatto, la squadra c’era. Stiamo crescendo, soprattutto i ragazzi che finora avevano avuto meno spazio, ed è la nota più positiva.”

La larga distanza nel punteggio ha permesso al tecnico di ruotare l’intero roster, premiando il lavoro svolto in allenamento e dando minuti preziosi a chi ne aveva avuti meno. Una scelta non casuale: ”Io sono un allenatore a cui piace far giocare tutti, ma solo quando è il momento giusto. Non importa se sei avanti o meno: un giocatore deve scendere in campo quando è pronto, per essere positivo e dare un contributo reale al gruppo. Oggi lo hanno fatto tutti: Conde, Alex, Joao, Ralph… Queste sono le partite in cui devono dimostrare di poter dare ancora di più.”

La soddisfazione del coach è evidente anche in vista dei prossimi impegni, perché una squadra con rotazioni affidabili è un patrimonio importante: ”Sapere di avere giocatori che mi danno fiducia e su cui posso contare è fondamentale, soprattutto per le partite più difficili e intense che arriveranno.”

Testa a Treviso: “Da non sottovalutare, l’anno scorso fu battaglia”

Archiviato il successo contro Vicenza, per Reggio è già tempo di pensare al prossimo impegno casalingo contro Treviso. Una sfida che, avverte Cugliandro, non va assolutamente presa alla leggera: ”Treviso è una gara da non sottovalutare. L’anno scorso furono partite combattutissime, sia all’andata che al ritorno. Servirà la massima concentrazione.”

La Reggio Bic arriva al match forte di una prova convincente, ma con la consapevolezza che la stagione entra ora nel vivo e ogni dettaglio può fare la differenza.