Reggio Bic, sfuma il colpaccio contro Cantù: spettacolo al PalaCalafiore

Nel secondo quarto Cantù prova ad allungare, sfruttando qualche errore dei reggini. La squadra di coach Cugliandro, però, non si scompone e rimane in scia, grazie alla tenacia e alla voglia di non mollare. Si va all’intervallo sul 32-34 per Cantù, dopo un finale di tempo con un grande recupero dei padroni di casa.

Secondo tempo: Reggio Bic sfiora l’impresa

Al rientro dagli spogliatoi, Cantù sembra aver preso il controllo del match, portandosi sul +9. Ma Reggio Bic ha ancora un asso nella manica: con una prova corale di grande intensità, guidata da Clemente e Pimkorn, i bianco amaranto ricuciono lo svantaggio e chiudono il terzo quarto in vantaggio 49-47.

L’ultimo periodo è un vero e proprio thriller, con continui capovolgimenti di fronte. Reggio Bic lotta con tutte le sue forze, ma qualche errore di troppo e un pizzico di sfortuna condannano i reggini alla sconfitta.

Cugliandro: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Nonostante il risultato, coach Cugliandro si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato alla pari contro la squadra più forte d’Italia. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, che hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Questa partita ci dà fiducia per il futuro”.

Ora la pausa natalizia, poi la trasferta di Sassari

Dopo la sosta natalizia, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic tornerà in campo l’11 gennaio per la difficile trasferta di Sassari contro la Dinamo Lab.

Tabellini

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 16, Likic , Carvalho 4, Ivanov, Blomquist 8, Clemente 29, D’Anna 2, De Horta, Sripirom, Messina.

Coach: Cugliandro

Briantea Cantù 84: Patzwald, Berdun 14, Carossino 28 De maggi 6, Barbibay 15, Alessandro, Tomaselli, Veloce, Geninazzi, Fikov.

Coach: Canfora

Parziali: 14-15, 18-19, 17-13, 8-16.