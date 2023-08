Pallacanestro, il secondo tassello dei neroarancio è Thomas Aguzzoli

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’ingaggio del secondo atleta per la stagione 2023-24.

Dopo la firma di Thomas Binelli, ecco la firma di un nuovo Thomas, una guardia di belle speranze.

Alla corte del “reggiano”, Federico Cigarini arriva un esterno, dalla stessa scuola di Basket.

Thomas Aguzzoli, guardia/ala di 195 cm, nato il 27 settembre del 2000 a Reggio Emilia, è un nuovo giocatore nero-arancio.

Aguzzoli ha militato per la BMR Basket di Reggio Emilia nella scorsa stagione in C Gold dove ha chiuso in doppia cifra di media.

Precedentemente ha giocato anche in B con la Luciana Mosconi Ancona per due annate agonistiche, intervallate da una parentesi con la Sutor Montegranaro.

Si è messo in mostra nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, facendosi successivamente trovare pronto ad ogni chiamata.

Thomas è un atleta che possiede fisicità e talento e che sicuramente potrà dare molto alla causa neroarancio. “Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare e cercherò di farmi trovare pronto“.