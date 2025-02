Smile Cosenza pronta alla doppia sfida. La femminile, in A1, ad Ancona. La maschile, in C, a Catania

Doppia sfida per la Smile Cosenza Pallanuoto nei rispettivi campionati. In serie A1, la femminile allenata da mister Francesco Fasanella farà tappa ad Ancona sabato ore 15,30, alla Piscina del Passetto per una gara molto attesa. “Ci attende una trasferta molto complicata, logisticamente ed emotivamente. Nonostante siano ancora ai piedi della classifica il risultato non è certo scritto: siamo noi a dover dimostrare una volta per tutte il nostro valore. Sono cambiati molti equilibri in squadra ma abbiamo avuto modo di ritrovare l’amalgama e non vediamo l’ora di esprimere il nostro gioco”, infatti commenta Alice Mandelli. Arbitri dell’incontro

Paoletti Attilio / Volpini Valerio.

Per la Serie C, invece, esordio a Catania, alle 13 contro la Waterpolo. Il primo commento è del mister, Gianmarco Manna. “La prima partita è sempre una delle più difficili, è un’incognita perché bisogna rompere il ghiaccio e bisogna adeguarsi al ritmo gara ufficiale. Sappiamo che sono dei punti importanti in palio”, afferma il tecnico cosentino. “Sono molto contento dell’andamento di questi mesi di preparazione della rosa, ringrazio la società per avermi messo a disposizione una rosa competitiva e allo stesso tempo giovane e di prospettiva. Gli obiettivi sono sempre quelli dichiarati: la crescita dei giovani e magari il raggiungimento di qualche postazione di alto livello e, perché no, l’accesso ai play off. In contemporanea domenica fa il suo esordio anche l’under diciotto, nel girone interregionale che è molto stimolante. Speriamo di far bene sia sabato che domenica tenendo conto che molti atleti saranno impegnati sia in Serie C che con la juniores. In bocca al lupo alla mia squadra e a tutti”, le sue parole.