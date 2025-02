Saragò: “Conosciamo il valore di Bronte ma non saremo impreparati”

Prima Bisignano e poi Letojanni, contro rispettivamente seconda e terza del campionato la Tonno Callipo ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Certo in alcune fasi dei vari match si è pagato dazio quanto ad inesperienza e diverso spessore tecnico, ma quel che si è apprezzato nel giovane gruppo di coach Piccioni, è stata quella voglia di non mollare, unita a grande grinta e determinazione nel portare punti a casa. E sulla strada dei giallorossi ecco, sabato, un altro roster di qualità, partito con ambizioni di alta classifica anche se attualmente con 19 punti (+2 su Vibo) si trova in quarta posizione. Un match in cui la Tonno Callipo vorrà sicuramente confermare il buon trend di rendimento visto nelle ultime due gare, potendo contare anche sul rientro del capitano Mille. Certo, immaginiamo, ci sarà voglia di rivalsa in casa siciliana visto il k.o. subito all’andata ma, dal canto loro, i giallorossi potrebbero esaltarsi di fronte alla qualità dell’avversario e tirare fuori orgoglio e determinazione, alla ricerca di punti pesanti. Dell’attuale momento, di questa trasferta e del futuro ne parliamo questa settimana col vice capitano Francesco Saragò, al secondo anno in maglia giallorossa e reduce dall’ottima prestazione di sabato con Letojanni, ritrovatosi a fare le veci del capitano Mille vista la squalifica.

Allora Francesco, sabato siete stati ad un passo dal battere anche il forte Letojanni: cosa vi è mancato?

“Eravamo ad un passo dal fare una bella vittoria di gruppo, capaci di tenere testa ad una corazzata come Letojanni. Purtroppo ci è mancata un pò di esperienza e di cattiveria nei momenti clou del match e, soprattutto, anche un pò di pazienza, cosa che invece non è mancata a loro.”

Pur senza Mille avete ben figurato dimostrando ancora ulteriore crescita?

“Esattamente, nonostante l’assenza rilevante di Luciano abbiamo dimostrato che ognuno di noi, con le proprie qualità, può dare un contributo importante in questa stagione. Ovviamente abbiamo ancora grandi margini di crescita, soprattutto per i nostri under e ciò si vede in palestra dalla voglia che ci mettono, anche nel chiedere consigli a noi over, e quindi a voler crescere ed a rendersi utili alla squadra”.

Dalla tua esperienza in cosa c’è da migliorare?

“Essere più pazienti in determinate fasi del match: lo abbiamo visto proprio dall’avversario di sabato, con Letojanni che ha saputo incassare e poi vincere. In palestra stiamo lavorando molto bene, sia per la parte atletica ma soprattutto sulla tecnica, cercando di colmare le lacune che abbiamo, e ciò grazie ai consigli ed alle direttive del nostro staff tecnico.”

Sabato prossimo trasferta impegnativa a Bronte, che all’andata avete battuto con merito: che gara sarà?

“Diciamo che ci attende un altra corazzata di questo girone, infatti andremo ad affrontare Aquila Bronte contro cui all’andata abbiamo disputato una delle nostre migliori partite. Di certo giocheremo con un avversario che sembra aver trovato la sintonia giusta, ma ciò non ci farà assolutamente trovare impreparati.”

A tuo avviso quanto influisce sul campionato la rinuncia di Siracusa?

“Intanto non posso non ammettere che sono rimasto molto sorpreso quando uscì il relativo comunicato. Anche perché ad inizio anno erano una squadra che poteva ambire ai piani alti della classifica. Tuttavia ciò non deve distoglierci da quello che abbiamo costruito in questi mesi, per cui dovremo continuare a lavorare tanto in palestra per raggiungere i nostri obiettivi.”

Infatti, siete sesti ma in fila indiana con altre 2-3 squadre: che obiettivo ci si può porre, quando il girone di ritorno è appena iniziato?

“Ritengo che dovremmo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad ora, intanto perché per l’obiettivo della salvezza prefissato ad inizio stagione siamo ad un passo. Però il fatto di avere una classifica corta, con molte squadre distanziate da pochi punti renderà il campionato bello ed entusiasmante fino all’ultima giornata e chissà – sussurra Saragò – termineremo sul gradino più basso del podio”.

La nuova classifica, depennando i punti ottenuti contro il ritirato Siracusa, è la seguente:

Lamezia 29

Bisignano 23

Letojanni 22

Aquila Bronte 19

Fiumefreddo 18

Tonno Callipo 17

Ciclope Bronte 16

Sciacca 13

V.Valley Ct 12

Palermo 11

Gupe 0