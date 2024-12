Zappoli (Domotek Volley): “Vittoria di squadra, questo gruppo è fantastico!”

Enrico Guarienti Zappoli, opposto della Domotek Volley Reggio Calabria, commenta con entusiasmo la vittoria contro l’Avimecc Modica, sottolineando la forza del gruppo e la capacità di reagire nei momenti difficili.

Una vittoria di squadra: “È stata una partita di tutti. Siamo riusciti a girare la squadra e tutti i ragazzi si sono trovati pronti. Sono veramente contento, perché non è facile giocare contro Modica. Sono rognosi, difendono tantissimo, li avevo affrontati spesso in questo campionato e conosco il loro valore. Siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi”.

Un gruppo bellissimo: “Sono l’ultimo arrivato, ma mi sono integrato subito. Questo gruppo è fantastico. Stiamo giocando una grande pallavolo e l’etichetta di “rivelazione del campionato” è meritata”.

Non c’è sosta, ora testa a Lagonegro: “Non c’è tempo per riposare. Torniamo in palestra per recuperare e poi si parte per Lagonegro. Ci aspetta un’altra partita tosta”.

Il cambio che ha cambiato la partita: “Quando il mister Polimeni ha fatto il cambio inserendo Kevin Lamp e Marco Soncini, la partita è cambiata. Sono entrati in un momento delicato e sono riusciti a dare la carica giusta. Poi siamo ripartiti e abbiamo vinto il quarto set. Tutto questo palesa quanto siamo “squadra” e quanta voglia abbiamo di vincere insieme. Kevin è un ragazzo che si sta allenando benissimo, non molla mai”.

Zappoli, suoi i punti della vittoria sul finale della gara contro Modica, si conferma un giocatore importante per la Domotek, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua capacità di inserirsi in un gruppo già affiatato e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi. La sua umiltà e la sua disponibilità verso i compagni sono un valore aggiunto per la squadra.

Nel frattempo, la Lega Volley ha ufficializzato le date delle Finali di Coppa Italia di categoria.

Le prime quattro squadre di ciascun Girone al termine del girone di andata si incontrano nei Quarti di Finale in gara unica, in casa del Club con miglior classifica. Le squadre vincenti i Quarti si incrociano quindi in Semifinale. La formula prevede o la disputa di Semifinali e Finale (29 gennaio e 23 febbraio in gara unica in casa del Club con miglior classifica), oppure la Final Four (22-23 febbraio) se una delle squadre semifinaliste si proporrà entro il 20 gennaio come organizzatrice.

L’otto di gennaio alle ore 20.30, i reggini giocheranno sul difficile campo di Ortona.