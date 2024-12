Pagnotta (Fit Cisl Calabria): “La revisione delle risorse del PNRR non deve penalizzare la Calabria, una regione con un grande potenziale ma che soffre ancora di significativi svantaggi strutturali”

“Tra i progetti a rischio spiccano i lotti dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, in particolare quelli calabresi, dove i lavori procedono con estrema lentezza. Il futuro dell’Alta Velocità ferroviaria in Calabria è sempre più incerto. Se in altre regioni del Sud, come la Campania, i treni AV potrebbero iniziare a circolare entro la fine del 2026, in Calabria non ci sono certezze, soprattutto per i tratti compresi tra Praia a Mare, Paola e Cosenza.

L’iter autorizzativo del lotto Praia-Paola dovrebbe concludersi entro il 2026, ma il completamento della nuova galleria Santomarco slitta addirittura al 2030. Rimane incerto e ancora da definire il collegamento verso Reggio Calabria, dove sono in discussione due possibili tracciati:

*Percorso a monte*: Attraverso la Valle del Crati, con un passaggio da Cosenza e una discesa verso Lamezia Terme.

*Percorso costiero*: Investire lungo la linea tirrenica per ridurre la lunghezza complessiva del tracciato e mantenere collegata Cosenza con il raddoppio della galleria Santomarco.

Al momento, però, il confronto tecnico e politico rimane in stand by. La riformulazione delle risorse finanziarie complica ulteriormente la situazione. Parte dei fondi destinati all’Alta Velocità sono stati riassegnati a opere già avviate. I tempi stringono e il rischio di un’ulteriore marginalizzazione della Calabria è concreto.