Un argentino a Reggio: Soncini pronto a schiacciare per la Domotek

Marco Soncini è pronto alla sfida.

Classe 1996 dall’Argentina.

Ha indossato le casacche di Tunuyán de Mendoza, Vélez Sarsfield e Monteros Vóley Club, ultimo passaggio prima del volo transoceanico con sbarco in Calabria, Palmi in A3 prima esperienza tricolore prima di giocare per l’Aurispa Delcar Alessano.

Ecco le sue impressioni. Come sta andando?

“Sta andando bene.

Sono contento ed orgoglioso di essere in Calabria.

Non è la prima volta che gioco in regione ma mi trovo veramente bene a Reggio.

Sono contento di rivedere amici con i quali ho condiviso esperienze”.

Il nuovo gruppo?

“Ho trovato un gruppo giovane, con tanta voglia.

Le prime settimane di lavoro stanno andando molto bene.

Stiamo lavorando parecchio.

Siamo carichi per i prossimi appuntamenti.

Vogliamo continuare così in tutto questo periodo di pre-campionato per arrivare pronti alle gare ufficiali”.

L’obiettivo?

“Arrivare sempre il più in alto possibile. Prima la salvezza, poi il PlayOff per poi lottare contro chiunque”.

L’Argentina e Reggio?

“So tutto.

Sono consapevole che, in ambito polisportivo, gli argentini, sia nel calcio con la Reggina che nel basket, con la Viola e specialmente con Ginobili siano andati alla grande.

Sono qui per provare a confermare questo trend positivo, trovando a Reggio terreno fertile per fare bene”.

Il Mister Polimeni?

“So come lavora.

Già ci conosciamo.

So come mi devo comportare e non vedo l’ora di far bene”.

Che campionato sarà?

“Siamo un gruppo che lotta e che ha voglia di dimostrare e vuole crescere ogni giorno.

Giocheremo un campionato molto duro.

Giocano tanti atleti scesi dall’A2.

Sarà sfidante competere e provare a vincere domenica dopo domenica”.