Tennis: dal 5 ottobre le migliori giovani racchette al Circolo Polimeni

Dal 5 al 13 ottobre, sui campi del C.T. Polimeni, si affronteranno alcune delle migliori giovani racchette maschili e femminili del panorama nazionale; evento aperto alla cittadinanza e di elevato spessore sportivo e sociale.

Saranno circa 200, tra ragazze e ragazzi, i futuri campioni del tennis italiano che si ritroveranno in riva allo stretto per staccare un biglietto per il master finale previsto a fine anno.

I giovani atleti si contenderanno la vittoria nelle categorie Under 10- 12 e 14 maschile e femminile.

Terminate le gare giovanili, dal 20 ottobre toccherà ai “grandi” del tennis con le “Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2025”, torneo open maschile che darà diritto al vincitore di accedere al tabellone di prequalificazione della competizione principale che si svolgerà a Roma al Foro Italico.

Si tratta dell’evento tennistico maschile più importante del panorama calabrese e, per l’occasione, il Circolo Tennis Rocco Polimeni si apre alla città per consentire a tutti gli appassionati dello sport con la racchetta di assistere a match di altissimo livello. Grande soddisfazione per i dirigenti del Circolo, con in testa il Direttore sportivo Emilio Cozzupoli ed il Presidente Ezio Privitera.

Appuntamento al Circolo Tennis Rocco Polimeni, per la conferenza stampa di presentazione dei due tornei il giorno 7 ottobre alle ore 10,30.