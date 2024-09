L’assessore allo sport Battaglia riceve tre giovani atleti catanzaresi in partenza per competizione mondiale di karate in Cina

Tre giovanissimi atleti catanzaresi rappresenteranno l’Italia alla prestigiosa competizione internazionale “World juniores Championship” che partirà il 30 settembre a Tienjin in Cina. La nazionale Italiana di Karate FIK ha selezionato Raffaele Nicastro, Pierpaolo Marino e Rebecca Rosaria Russo – rispettivamente di 16, 11 e 10 anni – della scuola Satori Dojo Sport Ring Catanzaro che, accompagnati dal maestro Danilo Russo, prima della partenza per le gare, sono stati ricevuti a Palazzo De Nobili dall’assessore allo Sport, Antonio Battaglia. Gli atleti, unici selezionati in ambito regionale, hanno già all’attivo numerose vittorie in ambito nazionale e internazionale nel karate kyokushin, lo stile di full contact, e sono pronti a vivere una nuova importante esperienza. “Ai ragazzi ho voluto rivolgere un sincero in bocca al lupo a nome di tutta l’amministrazione in vista della trasferta in Cina, con l’augurio che sapranno portare in alto il nome di Catanzaro e dell’Italia”, ha commentato l’assessore Battaglia. “Questa prestigiosa convocazione nasce dall’impegno e dalla dedizione dimostrati ogni giorno, confermando che le realtà sportive del nostro territorio sono in grado di esprimere dei grandi talenti capaci di distinguersi in tutti i palcoscenici. Qualità tecniche che si abbinano alle doti umane e che, sono sicuro, contribuiranno a far crescere generazioni di futuri campioni”.