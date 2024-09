Congresso della rete diabetologica: domani e sabato a Catanzaro due giornate di approfondimenti sul diabete pediatrico e le nuove tecnologie

Domani, venerdì 27, e sabato 28 settembre si terrà un importante congresso dedicato alla Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese, con l’obiettivo di approfondire 15 anni di attività e le sfide attuali nella gestione del diabete giovanile. L’evento, patrocinato da importanti enti e con il contributo non condizionante di partner scientifici, vedrà la partecipazione di esperti del settore che condivideranno esperienze e conoscenze sulla diagnosi precoce, il trattamento e le nuove tecnologie a supporto dei pazienti diabetici pediatrici.

Si parte alle 15, dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti delle autorità: la giornata di venerdì inizierà con la presentazione del corso a cura del dott. Felice Citriniti, seguita dalla prima sessione presieduta da Maria Cirillo e Stefania Zampogna. Interverranno, tra gli altri, Francesco Mammì, che farà il punto sull’attività della rete diabetologica pediatrica calabrese, e Nicola Lazzaro, che affronterà il tema del diabete giovanile in Calabria. La sessione proseguirà con la riflessione di Angela Gullo sull’importanza della diagnosi precoce, particolarmente rilevante per i pediatri di famiglia.

Un momento di particolare interesse sarà rappresentato dalla lettura magistrale del dott. Giuseppe Raiola, che tratterà il tema “L’adolescente del terzo millennio”.

La seconda sessione, prevista per il pomeriggio, si concentrerà sull’uso delle nuove tecnologie per il trattamento del diabete, con interventi di Stefano Passanisi e Concetta Irace. La giornata si concluderà con una sessione infermieristica, in cui si parlerà della gestione della chetoacidosi diabetica, dei sensori e microinfusori, e dell’importanza di un’alimentazione corretta.

Sabato 28 settembre, i lavori riprenderanno con la terza sessione, dedicata ai cambiamenti in corso nella diabetologia pediatrica. Si parlerà dell’uso di microinfusori con cannula e delle sfide poste dall’obesità nel contesto del diabete, con interventi di Roberto Franceschi, Riccardo Bonfanti e Claudio Maffeis.

Dopo una pausa caffè e un ricordo affettuoso dedicato a Mauro Bozzola, si terrà la quarta e ultima sessione del congresso. Temi centrali saranno lo screening e la prevenzione del diabete mellito di tipo 1, oltre alla prospettiva di una cura definitiva, con gli interventi di esperti come Valentino Cherubini, Dario Iafusco e Piero Marchetti.

La due giorni si chiuderà con un test ECM (Educazione Continua in Medicina), confermando l’importanza della formazione continua nel campo della diabetologia.

La segreteria organizzativa del congresso è affidata all’Agenzia “Present&Future”.